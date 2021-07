Racontez vos propres histoires dans Storyteller, l'un des jeux dévoilé lors du Anna Purna Interactive

La conférence post-E3 Anna Purna Interactive a enfin eu lieu, l'occasion pour l'éditeur indépendant de dévoiler l'une de ses prochaines pépites, Storyteller. Dans ce jeu vous devrez vous-même raconter des histoires, en insérant des personnages, des situations ou encore des concepts dans des cases vous devrez répondre à la demande du jeu de lui raconter une histoire d'amour, une histoire tragique...etc...

Ce concept parfaitement adapté à la Nintendo Switch arrivera sur la console début 2022 et dispose dès à présent d'une démo, mais seulement sur Steam malheureusement. Le jeu est développé par une seule et même personne, à savoir le développeur Argentin Daniel Benmergui, vous pouvez d'ailleurs tester ses différents projets directement sur son site internet Ludomancy qui contient d'ailleurs des versions Alpha de Storyteller.

Que pensez-vous de cette nouvelle perle présentée par Anna Purna ?

Revivez les plus grandes histoires comme jamais auparavant. Storyteller est un jeu d'énigmes réactif récompensé qui vous permet de construire l'histoire.







Les charmantes animations de Storyteller et son design de bande dessinée offrent des énigmes et un système uniques. Utilisez votre imagination pour modifier des histoires bien connues, ou expérimentez et créez quelque chose de nouveau.







Jouez avec une bibliothèque remplie de personnages et de thèmes, avec des héros et des méchants, des dragons et des vampires, de l'infidélité et du remords, de l'amour, des mensonges, de la folie et bien plus ! Utilisez la toile vierge pour manipuler secrets et désirs, tuer des monstres ou terroriser les gens avec eux, trahir des amants ou les réunir. Vous savez comment se passent les histoires... mais cette fois-ci, c'est vous qui les écrivez.