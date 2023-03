Storyteller - Le jeu d'énigme narratif d'Annapurna Interactive débarque dans quelques jours sur Nintendo Switch

Attendu pour le 23 mars prochain sur l'eShop au prix de 13,99 euros, Storyteller est un jeu de casse tête dans lequel vous devrez, à partir d'un titre donné, compléter les cases d'une bande dessinée avec les éléments qui vous sont accordés. Ce jeu développé par Daniel Benmerguik, un développeur argentin, et édité par Annapurna Interactive, les rois de l'édition indépendante de jeu "Arty", se dévoile aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce accompagnant le lancement imminent du jeu. Rendant hommage aux grandes histoires de notre culture mondiale, Storyteller devrait plaire aux amateurs de littérature en quête d'un jeu d'énigme différent. Vous laisserez-vous tenter ?

Revivez les plus grandes histoires comme jamais auparavant. Storyteller est un jeu d'énigmes réactif récompensé qui vous permet de construire l'histoire.

Les charmantes animations de Storyteller et son design de bande dessinée offrent des énigmes et un système uniques. Utilisez votre imagination pour modifier des histoires bien connues, ou expérimentez et créez quelque chose de nouveau.

Jouez avec une bibliothèque remplie de personnages et de thèmes, avec des héros et des méchants, des dragons et des vampires, de l'infidélité et du remords, de l'amour, des mensonges, de la folie et bien plus ! Utilisez la toile vierge pour manipuler secrets et désirs, tuer des monstres ou terroriser les gens avec eux, trahir des amants ou les réunir. Vous savez comment se passent les histoires... mais cette fois-ci, c'est vous qui les écrivez.