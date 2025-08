STORY OF SEASONS: Grand Bazaar s'offre un nouvel aperçu en vidéo

Premier opus de la licence à débarquer sur la Nintendo Switch 2 (et sur Nintendo Switch première du nom), STORY OF SEASONS: Grand Bazaar est une version remaniée de Harvest Moon: Grand Bazaar sorti initialement en 2008 sur Nintendo DS. Attendu pour le 27 août en physique et en dématérialisée sur Nintendo Switch, et avec une Nintendo Switch 2 Edition, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.

Découvrez la vie à la ferme, où les joueurs peuvent cultiver plus de 100 variétés de plantes tout au long des saisons, et l'importance de prendre soin du bétail pour garantir des produits de haute qualité qui se vendront au meilleur prix possible. Découvrez l'importance des moulins à vent emblématiques de Zephyr Town dans la transformation des matières premières en produits plus précieux, et comment le vent joue un rôle central dans l'exploration avec l'introduction du planeur. Suivez un tutoriel sur les bases du jour du bazar et apprenez à maximiser vos ventes et à satisfaire vos clients ! En outre, Zephyr Town offre bien d'autres activités en dehors du travail, avec une population diversifiée avec laquelle vous pouvez nouer des relations et un large éventail d'activités de loisirs auxquelles vous pouvez participer, notamment des courses de chevaux, la pêche et la chasse aux insectes, ainsi que des festivals nouveaux ou récurrents.