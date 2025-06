Story of Seasons: Grand Bazaar s'offre un nouveau trailer

Après un Rune Factory: Guardians of Azuma qui nous a laissé une très bonne impression, Marvelous sera de retour au mois d'août avec son prochain titre: STORY OF SEASONS: Grand Bazaar. A l'occasion du Wholesome Direct livestream, une nouvelle bande-annonce a été publiée, et nous vous laissons la découvrir ci-dessous. Pour rappel, STORY OF SEASONS: Grand Bazaar est attendu pour le 27 août 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Une Nintendo Switch 2 Edition sera également disponible à cette même date.

Dans la dernière bande-annonce, le maire Felix emmène les habitants faire une visite virtuelle de leur nouvelle vie à Zephyr Town, où ils pourront cultiver des plantes et s'occuper de leurs animaux de ferme, se lier d'amitié avec les habitants de la ville et vivre l'excitation du jour du bazar, où les lutins locaux peuvent se joindre à eux pour aider à vendre, vendre, vendre ! Qu'il s'agisse de socialiser avec de bons voisins, de profiter d'un après-midi de pêche en solitaire ou de vendre des marchandises au bazar, chaque jour à Zephyr Town est un jour agréable.