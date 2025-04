Story of Seasons: Grand Bazaar s'offre un nouveau trailer

A l'occasion du lancement des précommande numériques d'une bonne partie de ses prochains titres à venir sur Nintendo Switch 2, Marvelous nous propose aujourd'hui un nouveau trailer pour Story of Seasons: Grand Bazaar. Attendu pour le 27 août 2025 sur Nintendo Switch 1 et 2, cette version proposera aux joueurs une refonte totale de l'aventure sortie initialement sur Nintendo DS en 2011. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

Faites souffler le vent du renouveau sur Zéphyria

Établissez votre ferme à Zéphyria et redonnez vie au vieux bazar. Montez votre étal, vendez le fruit de vos récoltes et de vos élevages et rencontrez de sympathiques habitants. L'amitié et l'amour resserreront bientôt les liens d'une communauté prospère.

Principales fonctionnalités

Respirez l'air pur des alpages !

Une nouvelle vie commence à la ferme, tandis que s'égraine le cycle quotidien de la campagne. Faites pousser différentes récoltes et prenez soin de vos animaux dans les magnifiques panoramas de Zéphyria.

Envolez-vous vers le succès au bazar hebdomadaire

Vendez les produits de votre ferme sur un bazar haut en couleur. Personnalisez votre étal et gérez vos ventes. Faites parler de vous, gonflez les profits et replacez le grand bazar de Zéphyria sur la carte.

Un vent de jovialité se lève

Maîtrisez le pouvoir du vent ! Prenez les courants ascendants pour glisser dans les airs sous votre parapente et profitez des moulins pour créer de nouveaux produits à vendre au bazar.

De l'amour dans l'air

Découvrez la fantastique communauté de Zéphyria et ses figures hautes en couleur... Sympathiques habitants, lutins magiques de la nature et plus encore. Trouvez l'amitié, l'amour et fondez peut-être une famille avec l'un des douze charmants personnages prêts à partager ce nouveau chapitre avec vous.

*Les joueurs Nintendo Switch™ 2 profiteront de performances améliorées avec une fréquence d'images et une résolution plus élevées, ainsi que de contrôles à la souris avec les Joy-Con™ 2.

*Les contenus des versions Nintendo Switch 2 Edition sont uniquement accessibles depuis une Nintendo Switch 2.