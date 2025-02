SteamWorld Heist II : Une Édition Physique débarque sur Nintendo Switch ce Printemps

Si vous n'avez pas encore succombé à l'appel du jeu SteamWorld Heist II sorti l'été dernier sur Nintendo Switch, Fireshine Games, le développeur Thunderful et Maximum Entertainment France vous proposent une remise à niveau. Fruit de ce nouveau partenariat, SteamWorld Heist II aura ainsi le droit à une version physique Nintendo Switch et PS5 disponible dans tous les étals français à partir du 10 avril 2025.

Rien ne va plus sur les vagues ; une crise de l'eau se profile à l'horizon ! Étrangement, cette précieuse ressource est devenue mortelle et rouille les membres métalliques et les cœurs mécaniques. En tant que légendaire Captain Leeway, c'est à vous et à votre équipage de steambots bigarrés de découvrir l'origine de cette menace et de sauver les robots avant qu'il ne soit trop tard !