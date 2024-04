SteamWorld Heist II débarquera début août sur Nintendo Switch

C'était l'annonce de fin de cet Indie World, Thunderful est de retour sur Nintendo Switch avec SteamWorld Heist II. Après un premier opus qui avait eu son petit succès, les robots sont de retour pour un voyage par-delà la grande mer qui vous permettra de vous adonner à des combats équipes sur la terre ferme, ou depuis votre navire. Attendu pour le 8 août 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Rien ne va plus sur les flots, une crise se profile à l’horizon. Une crise de l’eau ! Cette ressource précieuse est mystérieusement devenue mortelle. Désormais, elle ronge les membres métalliques et les cœurs mécaniques.

Incarnez Captain Leeway, accompagné de son équipage hétéroclite de Steambots pour découvrir l'étrange menace qui pèse sur la Grande Mer.

VISEZ

Au cœur du combat, il est essentiel d’être précis. Visez et laissez vos tirs ricocher avec une précision mortelle. Élaborez une stratégie vers la victoire à chaque coup, en exploitant votre environnement et en faisant rebondir les balles pour prendre le dessus sur vos ennemis.

PLANIFIEZ

En tant que Capitaine, le destin de votre équipage est entre vos mains. Équipez-les de diverses armes, personnalisez leurs capacités et équipements et servez-vous du système complexe de classes pour surmonter tous les défis possibles. Qu’il s’agisse de vétérans chevronnés ou de nouvelles recrues enthousiastes, votre équipage compte sur vous pour éviter les dangers de la Grande Mer.

PILLEZ

Levez l’ancre et explorez l’immense océan bleu, où l'aventure, le mystère et le danger vous guettent au-delà de chaque vague déferlante... Participez à des combats navals en temps réel, faites des raids sur les bases ennemies et emparez-vous de butins précieux pour augmenter la puissance de votre équipage. Et après les combats victorieux, détendez-vous dans l'un des bars animés où vous pourrez améliorer votre équipage et ses équipements, et tisser de nouvelles alliances avec d'autres robots.

Fonctionnalités :