Starsand Island sortira le 18 août sur Nintendo Switch 2 et dévoile une édition physique

Le développeur et éditeur chinois Seed Sparkle Lab vient de dévoiler de nouvelles informations sur son jeu de simulation de vie à la ferme Starsand Island. Désormais attendu sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, les éditions numériques seront disponibles à partir du 18 août 2026 . Et si comme votre serviteur vous êtes plutôt amateur de versions physiques, le studio a égalemet indiqué que des versions physiques seront disponibles dans le commerce à partir du 12 novembre au prix conseillé de 39,99€.

Un conte de fées champêtre pour les âmes d'enfant.

Fuyez le tumulte de la ville, vivez votre vie de rêve sur une île



Bienvenue à Starsand Island, une île paisible surnommée « l'Étoile des Abysses ». Ici, laissez derrière vous l'agitation de la vie urbaine et savourez des moments de détente sous le soleil, au gré de la brise marine et au cœur de paysages naturels grandioses.



Construisez la vie insulaire dont vous avez toujours rêvé. Cultivez vos récoltes, adonnez-vous au plaisir de la pêche, prenez soin d'adorables animaux et explorez un monde rempli de surprises et de secrets. Que ce soit en compagnie de capybaras, de chats et de chiens, en vous promenant dans la mystérieuse forêt éclairée par la lune, ou en admirant le coucher de soleil sur la plage, chaque jour est une nouvelle source d'apaisement et de découverte.



Bâtissez la maison de vos rêves sur votre île

Plantez fruits et légumes, élevez des animaux et créez une maison de campagne à votre image. Aménagez librement votre jardin et votre cour grâce à un système de personnalisation et de construction riche en possibilités, pour donner vie à l'île de vos rêves.



Partez à l'aventure entre amis

En plus du mode solo, le jeu prend en charge le multijoueur en ligne jusqu'à 4 joueurs. Invitez vos amis sur votre île pour cultiver, pêcher, récolter des ressources et construire ensemble, ou partez à l'aventure côte à côte. Que vous bâtissiez l'île idéale ensemble ou que vous exploriez le monde à plusieurs, chaque instant deviendra un souvenir inoubliable.



Explorez librement, à votre rythme

Filez le long des routes côtières en longboard, traversez la forêt à vélo électrique, ou hissez les voiles pour explorer les îles voisines. Grâce à une variété de moyens de transport, découvrez à votre propre rythme des lieux inconnus, des ressources précieuses et bien d'autres surprises.



Tissez des liens sincères avec les habitants

Rencontrez des insulaires aux personnalités et aux histoires uniques. Grâce aux interactions quotidiennes et aux quêtes, nouez des liens profonds, développez de véritables amitiés, ou même vivez une belle histoire d'amour, et écrivez ensemble un nouveau chapitre de votre vie insulaire.



Percez les mystères enfouis au cœur de l'île

Sous la surface paisible de l'île se cachent d'anciennes ruines, des grottes mystérieuses, de rares gisements minéraux et des créatures inconnues. Affrontez les défis à l'aide d'armes variées et de compétences de combat, découvrez des trésors et percez des mystères au fil de vos aventures palpitantes.