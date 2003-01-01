Starsand Island annoncé sur Nintendo Switch 2

Initialement annoncé sur Nintendo Switch en plus des supports concurrents, le développeur Seed Lab vient de confirmer que son jeu de simulation de vie Starsand Island aura finalement le droit à une édition Nintendo Switch 2. Le titre est également attendu courant 2026 , et profitera des améliorations techniques de la nouvelle console de Nintendo.

Prévue pour début 2026, la version Nintendo Switch 2 de Starsand Island tirera pleinement parti du matériel de la console, avec un mode Qualité visant 45 images par seconde en résolution 1080p et 60 images par seconde en résolution 1080p en mode Performance (à la fois en mode docké et portable), ainsi qu'un chat en ligne pendant le mode multijoueur et une fonctionnalité de contrôle à la souris.

Dans Starsand Island, le personnage du joueur échappe à l'agitation de la vie urbaine et retourne sur l'île de son enfance pour un voyage de guérison personnelle. Alors qu'ils s'installent dans cette idylle pastorale apaisante, les joueurs cultiveront, pêcheront, élèveront des animaux, exploreront les ruines mystérieuses et anciennes de l'île et tisseront des liens avec des personnages locaux excentriques.