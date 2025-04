Starsand Island - Un nouveau jeu de simulation de vie attendu sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'évasion, Seed Lab vient de profiter du Galaxies Gaming Showcase pour donner des nouvelles de son nouveau simulateur de vie dénommé Starsand Island. Attendu pour le dernier trimestre de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous. A noter qu'une page Kickstarter sera prochainement ouverte pour soutenir le développeur si vous le désirez.

Seed Lab a réintroduit son simulateur de vie Starsand Island lors du Galaxies Gaming Showcase inaugural avec une toute nouvelle bande-annonce qui met en avant le monde chaleureux du jeu, sa personnalisation profonde et ses caractéristiques de simulateur de vie sur une île. La bande-annonce a donné aux fans un nouvel aperçu de ce qui les attend lors du lancement du jeu plus tard dans l'année.

Dans Starsand Island, les joueurs peuvent s'embarquer dans un voyage de guérison personnelle en retournant sur l'île de leur enfance et en s'installant dans une idylle apaisante en cultivant, pêchant, élevant des animaux et en créant des liens avec des personnages locaux excentriques. Grâce à un système complet de construction et de personnalisation, les joueurs peuvent vraiment façonner leur île paradisiaque et même inviter des amis à les aider à créer l'escapade ultime.