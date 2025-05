Starsand Island lance son kickstarter

Si vous êtes en quête d'évasion, Seed Lab vient vient de lancer officiellement la campagne Kickstarter de son nouveau simulateur de vie dénommé Starsand Island. Avec une date de sortie PC espérée pour fin 2025 et des versions consoles également en cours de développement, nous vous laissons visionner le trailer du jeu ci-dessous. A noter que sur les 100000$ demandés pour le pallier de base, le studio a déjà récolté plus de 33000$ à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Bienvenue sur Starsand Island, un paradis subtropical au climat doux toute l'année. Les habitants vivent selon des traditions ancestrales d'harmonie avec la nature et l'océan, d'où son nom poétique : « L'Étoile de la mer » .

L'île a la forme d'une étoile, avec des altitudes variables - plus hautes au nord et plus basses au sud - et des saisons distinctes qui offrent des merveilles saisonnières.

Dans une belle légende locale, trouver un morceau de sable étoilé aigue-marine sur la plage et faire un vœu dessus réalisera vos rêves.

Alors que le soleil se couche et que la brise marine souffle doucement, se promener le long de la plage à la recherche des étoiles uniques est devenu le rituel quotidien le plus romantique pour les résidents de l'île et les visiteurs.