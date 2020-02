Square Enix dévoile des montres Final Fantasy VII d'une valeur de 2000€

Seiko, K-One et Square Enix ont présenté sur la boutique en ligne américaine de Square deux superbes montres chronographes inspirées par Final Fantasy VII. Ces deux modèles, Séphiroth ou Cloud Strife y sont vendue s 2 500 dollars pièce- voir ici ! Si vous êtes intéressés par une de ces deux montres, sachez qu'en Europe, il est possible de les obtenir en participant à une tombola. Pour cela rien de plus simple, il suffit de précommander l'une des éditions de Final Fantasy VII Remake, malheureusement disponible uniquement sur PS4. Pour plus d'infos voir le site de Square en Europe et lire le règlement officiel (dans lequel les montres ont une valeur marchande approximative de 1999,99 €...)

Retrouvez ci-dessous quelques images de ces deux montres.

Square Enix est très fier de présenter cette incroyable montre chronographe avec un mouvement automatique fabriqué par Seiko Instruments du Japon et un boîtier en acier inoxydable remarquable pris dans une finition miroir et une couronne en verre saphir bleu d'inspiration Materia pour obtenir le look vraiment héroïque de Cloud Strife.



En collaboration avec les artisans de K-uno, des détails artisanaux incroyables ont été mis dans chaque pièce qui rendra tout fan de FINAL FANTASY VII stupéfait!

De la mécanique exposée du panneau arrière tout en verre au rotor en relief du logo FINAL FANTASY VII, avec l'emblème 3D Cloudy Wolf et la finition avec un disque central en nacre d'inspiration Mako.



Ce chronographe en édition limitée sera fabriqué au Japon, sur commande avec un numéro de série nord-américain unique et jusqu'à 77 pièces fabriquées par région. Cette pièce spectaculaire comprend un étui spécial et sera la pièce maîtresse de la collection de quiconque pour les années à venir!



Date de sortie: 31 mars 2020

Source : Na