Splatoon - Le concert des Tridenfers du Nintendo Live 2024 est disponible

À l'instar du concert The Legend of Zelda Orchestra Concert, le concert des Tridenfers de Splatoon prévu pour les Nintendo Live 2024 qui avaient été annulés, est lui aussi enfin disponible gratuitement sur Youtube. Dans ces 40 minutes de concert nous pouvons retrouver pléthore de morceaux de l'OST de Splatoon totalement réorchestrés et joués en live. Voici la tracklist complète du concert :

00:00 Anarchy Splatcast 01:22 Vs music medley 06:32 Till Depth Do Us Part 10:14 Fins in the Air 13:34 Hide and Sleek 17:04 Smeared Canvas 21:53 Candy-Coated Rocks 22:38 Tentacle to the Metal 25:57 Big Betrayal 30:02 Daybreaker Anthem 35:46 Anarchy Rainbow