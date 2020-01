Splatoon 3 va-t-il bientôt être annoncé ?

Souvenez-vous, il y a quelques jours, on découvrait un message caché dans la carte de vœux de Splatoon laissant penser que "quelque chose" se préparait dans l'univers du jeu... (Voir détails ici.) Aujourd'hui, on apprend que les données de la toute dernière mise à jour (5.1.0) de Splatoon 2 contient un message annonçant la fermeture de SplatNet 2, le service inclus dans l'application mobile de Nintendo permettant notamment aux joueurs de se retrouver et de communiquer ensemble. Pour beaucoup cette fermeture prématurée ne peut signifier qu'une chose : la sortie prochaine de Splatoon 3 (accompagnée de SplatNet 3...) Evidemment, ce n'est qu'une spéculation. Et en attendant une confirmation (ou pas) nous vous laissons nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.