Splatoon 2 se met à l'heure de la St Valentin

Pour la St Valentin, le compte Twitter Nintendo UK Vs dédié aux compétitions multijoueurs au Royaume-Uni à partagé une jolie illustration de Splatoon 2 sur laquelle on retrouve les protagonistes du jeu... A dire vrai, il faut un peu se contorsionner pour essayer de comprendre la situation- et on est même pas sûr d'y être arrivé ! Malgré tout, voila une belle occasion d'avoir une petite pensée pour tous les amoureux et aussi pour tous les autres en espérant qu'ils le soient un jour. Faut être positif.

Pour rappel, Splatoon 2 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch.