Splatoon 3 s'apprête à accueuillir un nouveau Salmonarque

Dès la prochaine mise à jour, soit à partir du 1er décembre prochain à 1 heure du matin (heure de Paris) , Splatoon 3 s'apprête à accueillir un tout nouveau Salmonarque. Ce troisième super boss pour le mode Salmon Run s'apprête à déferler sur les côtes de la Cité Clabousse après l'arrivée dès la sortie du jeu du Salmonotori et du Salmophide en février dernier . Portant le doux nom de Salmodon, celui-ci serait apparemment le plus gros Salmonarque jamais vu et serait capable d'engloutir un navire entier. De quoi promettre de beaux affrontements en perspective ! Un Big Run lui sera probablement consacré au cours du mois de décembre .

Un nouveau Salmonarque a été aperçu ! Son nom serait Salmodon et s'agirait du plus gros spécimen jamais observé, capable d'engloutir un navire entier.

D'après les estimations de M. Ours SA, il devrait faire son arrivée dans les eaux de #Splatoon3 début décembre... pic.twitter.com/X8ysoBTzwj — Splatoon France (@Splatoon_FRA) November 17, 2023