Splatoon 3 présente les nouvelles armes de sa saison 2

Très attendue, la seconde saison de Splatoon 3 s'apprête à débarquer chez nous dès le 1er décembre prochain . Au menu de cette mise à jour gratuite, nouveau catalogue, nouvelles arènes, nouveau Salmon Run mais aussi et surtout nouvelles armes !

En plus de nous annoncer que désormais le nom et les auteurs des musiques diffusées en matchs s'afficheront désorrmais au début de ceux-ci, le compte twitter Splatoon France vient de nous dévoiler trois nouvelles armes qui débarqueront en jeu dès jeudi 1 er décembre . En voici la liste :

Qu'attendez-vous de cette nouvelle saison ? Êtes-vous séduits par ces nouvelles armes ?

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch, cliquez ici pour lire notre test complet.

À partir du 1er décembre, l'artiste et le titre de la chanson jouée seront affichés au lancement de la bataille ! Est-ce qu'il y a un son que tu préfères pour liquider les adversaires ? ???? pic.twitter.com/pMlRD9O91Y

Voici le Lanceur spatial.

Petit nouveau dans la famille des liquidateurs, sa portée et son look sont cosmiques !

Sa puissance est modeste, mais sa cadence est rapide et il peut tirer toute la journée sans que cela n'affecte sa visée ! pic.twitter.com/DaYe5qAO82