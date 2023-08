Splatoon 3 - L'argent l'emporte haut la main

Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? L'argent, la gloire ou l'amour ? C'est l'épineuse question que vous a posé Splatoon 3 durant son dernier Festival . Et c'est finalement L'argent qui l'a remporté haut la main face à la gloire et à l'amour. Vous pouvez jeter un coup d'œil aux résultats définitifs de ce Festival ci-dessous :

Félicitations aux gagnants et aux participants qui pourront dès à présent récupérer leurs coquillages de Festival en se connectant au jeu ! Rendez-vous en septembre prochain pour un nouveau Festival ou un nouveau Big Run. Quels thèmes de Festival aimeriez-vous voir en jeu ?