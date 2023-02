Spells & Secrets - La magie se mettra en boîte sur Nintendo Switch

Resté relativement discret depuis plus de 6 mois, Spells & Secrets développé par Alchemist Interactive revient dans l'actualité avec une bonne nouvelles. Tandis que nous attendons encore la date de sortie officielle du jeu, un partenariat avec Merge Games et Just For Games a été signé pour proposer le jeu d'aventures magiques en version physique sur Nintendo Switch et PS5 d'ici la fin du deuxième trimestre 2023 .

À propos de Spells & Secrets : Dans "Spells & Secrets", vous êtes un élève de première année en arts magiques, arrivant à l'Académie de Greifenstein. Dans un monde et une époque semblables aux nôtres, vous êtes enthousiaste à l'idée de vivre et d'apprendre avec vos camarades de classe et vos professeurs dans cet impressionnant château magique. Un étrange incident survenu lors de votre premier jour jette l'école dans la tourmente. C'est à vous de sauver le château en constante évolution et de sauver vos camarades de classe perdus. Utilisez vos sorts de manière créative pour combattre les créatures magiques, explorez les terrains de l'école et découvrez les secrets du château pour révéler le mystère qui l'entoure. Caractéristiques principales : Utilisez vos sorts de manière créative contre les créatures magiques ou pour résoudre des énigmes.

Créez votre personnage à partir d'options intéressantes et débloquez davantage de possibilités.

Sauvez et aidez vos camarades de classe.

Explorez le château scolaire Greifenstein, en constante évolution.

Trouvez de nombreux indices sur le monde et ses habitants.