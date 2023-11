Spells & Secrets - Une autre école de magie ouvre ses portes sur Nintendo Switch

Alors que les yeux des fans de Harry Potter sont tournés vers la sortie de Hogwarts Legacy la semaine prochaine, ce serait oublier la sortie cette semaine de Spells & Secrets, un jeu d'aventure rogue-like imaginé par Alchemist Interactive et Rokaplay, et édité par Merge Games. Disponible dès à présent sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans cette aventure d'action inspirée du jeu de rôle, vous devez libérer l'Académie des sorciers de Greifenstein des créatures magiques en utilisant vos sorts de manière créative. Jouez en coopération locale, personnalisez votre propre élève sorcier, résolvez des mystères et trouvez de puissants artefacts dans ce monde magique moderne. Description Dans "Spells & Secrets", vous êtes un élève de première année en arts magiques, arrivant à l'Académie de Greifenstein. Dans un monde et une époque semblables aux nôtres, vous êtes enthousiaste à l'idée de vivre et d'apprendre avec vos camarades de classe et vos professeurs dans cet impressionnant château magique. Un étrange incident survenu lors de votre premier jour jette l'école dans la tourmente. C'est à vous de sauver le château en constante évolution et de sauver vos camarades de classe perdus. Utilisez vos sorts de manière créative pour combattre les créatures magiques, explorez les terrains de l'école et découvrez les secrets du château pour révéler le mystère qui l'entoure. Caractéristiques: Utilisez vos sorts de manière créative contre les créatures magiques ou pour résoudre des énigmes.

Créez votre personnage à partir d'options intéressantes et débloquez davantage de possibilités.

Sauvez et aidez vos camarades de classe.

Explorez le château scolaire Greifenstein, en constante évolution.

Trouvez de nombreux indices sur le monde et ses habitants.

Source : Nintendo