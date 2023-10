Spells & Secrets - La magie opérera début novembre sur Nintendo Switch

Maximum Entertainment, Merge Games et le développeur Alchemist Interactive viennent enfin de lever le voir sur la date de sortie de Spells & Secrets. Le rogue-like prenant place dans une école de magie devra faire ses preuves dès le 9 novembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Dans ce jeu d'action et d'aventure magique, embarquez pour votre premier jour en tant qu'élève sorcier à l'Académie magique de Greifenstein. Un mystérieux incident libère d'étranges créatures sauvages et fait régner un chaos sans cesse renouvelé dans l'école. C'est à vous de rétablir l'ordre, en résolvant des énigmes et en trouvant de puissants artefacts tout en développant vos pouvoirs.