Space Tail - Dans l'espace, personne ne vous entendra aboyer

Nouveau projet signé Longterm Games, Space Tail vous propose une petite virée dans l'espace dans la peau d'une chienne dénommée Béa, envoyée dans ce monde inconnu pour découvrir de nouveaux lieux magiques. Attendu pour cet automne sur Nintendo Switch et Steam, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

L’histoire, destinée aux fans de titres tels que Ori and the Blind Forest, Inside, Limbo et Journey, s’inspire d’événements réels, lorsque des hommes commençaient tout juste à conquérir l’espace. Avant que les humains n’explorent le cosmos par eux-mêmes, de nombreux animaux ouvraient la voie vers les étoiles. Ce sont eux qui ont vu en premiers ce que beaucoup de gens ont découvert des années plus tard. Malheureusement, beaucoup d’entre eux n’ont pas survécu au voyage… sauf Bea.

Le gameplay de Space Tail : Every Journey Leads Home s’appuie sur trois mécaniques : les sens, les relations et les compagnons.