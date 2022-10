Space Tail montre les crocs et sa date de sortie sur Nintendo Switch

Projet signé Longterm Games, Space Tail vous propose d'incarner un fidèle compagnon à quatre pattes qui n'est autre que le chat le chien dans un jeu plateforme / aventure spatial. Dévoilé pour la première fois en mai dernier, Space Tail fera officiellement son entrée sur l'eShop de la Nintendo Switch le 3 novembre 2022 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir son dernier trailer dédié ci-dessous.

Space Tail : Every Journey Leads Home est un jeu de plateforme 2.5D dans lequel les joueurs contrôlent Bea, un chien perdu dans l'espace, qui tente de trouver un moyen de rentrer sur Terre. En tant qu'astronaute canine, elle rencontrera différentes espèces et tentera de communiquer avec elles comme le ferait un animal de compagnie - vous pouvez rouler, jouer, aboyer et avoir diverses interactions, ce qui vous aidera à vous faire de nouveaux amis ou à irriter les extraterrestres les plus nerveux. Bea aura besoin de toute l'aide possible pour résoudre des énigmes et explorer des environnements dangereux. Ses sens de chien seront cruciaux pour naviguer sur des planètes en forme de labyrinthe et découvrir les différentes couches de paysages fantastiques. Et oui, il y a un bouton "animal" dédié qui vous permet de jouer avec votre avatar dans le jeu.