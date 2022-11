Space Tail - Une aventure spatiale qui a du chien débute maintenant sur Nintendo Switch

Commençons par un peu d'histoire : Le 3 novembre 1957 est une date importante dans l'histoire de l'exploration spatiale. Il y a exactement 65 ans, la chienne Laïka a été le premier être vivant à quitter l'atmosphère terrestre. A ainsi tenu à rendre hommage à Laïka avec son dernier jeu Space Tail vous mettant dans la peau de la chienne Béa, envoyée dans l'espace, et cherchant désormais à rentrer chez elle. Cette dernière pourra ainsi compter sur ses compétences canines pour explorer les divers mondes extraterrestres de ce jeu d'aventure. Disponible depuis le 3 novembre 2022 sur l'eShop, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de Space Tail ci-dessous.

Béa est une chienne qui a mis la patte là où aucun être humain ne s'était rendu auparavant. Elle se retrouve maintenant seule, loin de chez elle, et doit trouver un moyen de regagner la Terre. Heureusement, les chiens possèdent des capacités que les astronautes humains n'ont pas. Grâce à son ouïe et son odorat canins, l'héroïne de Space Tail pourra résoudre des énigmes complexes et trouver des objets cachés dans des mondes extraterrestres. Sa vitesse et son agilité lui permettront de déjouer des pièges et de braver des obstacles ainsi que d'autres menaces cosmiques. Les chiens ne sont pas que les meilleurs amis de l'homme : grâce à son charme, Béa peut interagir avec des extraterrestres qui pourraient lui prêter main-forte dans des situations dangereuses. Certes, elle passe beaucoup de temps à chasser sa queue, mais il faut la comprendre : cela fait partie intégrante de la vie des chiens.

Fonctionnalités principales: