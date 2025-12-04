Sonic Racing: CrossWorlds - Le Pack Tortues Ninja est disponible
SEGA a officiellement publié le Pack Les Tortues Ninja pour Sonic Racing: CrossWorlds aujourd'hui. Rejoignez la course et semez la pagaille avec nos Tortues accros à la pizza, prêtes à tout pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Le Pack Tortues Ninja inclut :
- Les personnages jouables Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo
- Le véhicule Pizzafire Van
- Le circuit Ville de New York
- Des nouvelles pistes musicales inspirées par Les Tortues Ninja
- Six emotes par personnage
Nous vous laissons découvrir le trailer dédié de ce nouveau pack ci-dessous.
Celles et ceux qui possèdent l'édition Digital Deluxe recevront automatiquement le pack Tortues Ninja inclus dans le Season Pass. Le Season Pass est également disponible séparément pour 29,99 € : il vous donne accès à encore plus de personnages, de véhicules et bien d'autres surprises. Les joueuses et joueurs peuvent également acheter le pack Tortues Ninja séparément pour 5,99 €.
Les utilisateurs ne possédant pas le pack Tortues Ninja pourront toujours affronter ceux qui le possèdent en match en ligne, et pourront faire la course sur le circuit Ville de New York contre les personnages Tortues Ninja.