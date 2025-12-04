Sonic Racing: CrossWorlds - Le Pack Tortues Ninja est disponible

SEGA a officiellement publié le Pack Les Tortues Ninja pour Sonic Racing: CrossWorlds aujourd'hui. Rejoignez la course et semez la pagaille avec nos Tortues accros à la pizza, prêtes à tout pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Le Pack Tortues Ninja inclut :

Les personnages jouables Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo

Le véhicule Pizzafire Van

Le circuit Ville de New York

Des nouvelles pistes musicales inspirées par Les Tortues Ninja

Six emotes par personnage

Nous vous laissons découvrir le trailer dédié de ce nouveau pack ci-dessous.