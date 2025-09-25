Sonic Racing: CrossWorlds - Ichiban Kasuga est disponible gratuitement

Alors u'on vient tout juste d'avoir la reconfirmation de la date de sortie de la version numérique dédiée à la Nintendo Switch 2, SEGA continue sa communication autour de son jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds. Les fans de la franchise Yakuza peuvent ainsi parcourir dès à présent les circuits colorés du jeu de courses sous les traits de Ichiban Kasuga. Le DLC gratuit dédié à Ichiban inclut :

Ichiban jouable

Le véhicule d'Ichiban, le Dragon Brave

Des emotes et sons spéciaux

Les joueurs qui possèdent la version Standard (physique ou numérique) ou la version Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Ichiban. Assurez-vous que la dernière version du jeu est installée afin que le contenu puisse être téléchargé correctement.