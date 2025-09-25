Nintendo Switch

Sonic Racing: CrossWorlds - Ichiban Kasuga est disponible gratuitement

Par ggvanrom - Il y a 2 heures

Alors u'on vient tout juste d'avoir la reconfirmation de la date de sortie de la version numérique dédiée à la Nintendo Switch 2, SEGA continue sa communication autour de son jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds. Les fans de la franchise Yakuza peuvent ainsi parcourir dès à présent les circuits colorés du jeu de courses sous les traits de Ichiban Kasuga. Le DLC gratuit dédié à Ichiban inclut :

  • Ichiban jouable
  • Le véhicule d'Ichiban, le Dragon Brave
  • Des emotes et sons spéciaux

Les joueurs qui possèdent la version Standard (physique ou numérique) ou la version Digital Deluxe du jeu recevront automatiquement le contenu gratuit Ichiban. Assurez-vous que la dernière version du jeu est installée afin que le contenu puisse être téléchargé correctement.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sega

  • 25 septembre 2025
