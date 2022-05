Sonic Origins se montre de nouveau en vidéo

Toujours prévue pour le 23 juin prochain sur Nintendo Switch, la compilation SONIC Origins qui rappelons-le contiendra Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles ainsi que Sonic CD à la fois en version standard et en version revisitée pour l'occasion, s'est de nouveau montré dans une toute nouvelle séquence de gameplay diffusée lors de la Relicon 2022 (une convention sud-Coréenne).

Nous pouvons y voir Sonic, Knuckles et Tails en action, mais aussi un aperçu des menus du jeu. SONIC Origins est attendu sur l'eShop (avec de multiples versions) au prix de 39,99 euros. Une version "Deluxe" qui contiendra du contenu supplémentaire dont des pistes musicales, sera vendue au prix de 44,99 euros.