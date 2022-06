Sonic Origins se lance sur Nintendo Switch

Dès à présent disponible , la compilation SONIC Origins vous attend sur l'eShop au prix de 39,99 euros. Pour ce prix vous aurez ainsi accès à tout un pan de l'histoire du jeu vidéo et notamment à la grande ère Sega des jeux Sonic. Ce remaster des aventures du hérisson bleu contient Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD rassemblés dans une seule et même compilation et pour la première fois en haute résolution. Pour fêter la disponibilité de celle-ci, Sega nous a concocté une bande-annonce de lancement à savourer sans modération ci-dessous. Avez-vous craqué pour ce SONIC Origins ?

Revis les aventures classiques de Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD rassemblées dans le nouveau remaster Sonic Origins ! De la fameuse zone Green Hill au dangereux robot Death Egg, plonge dans le passé pour déjouer les plans machiavéliques du Dr. Eggman en haute définition ! Cette nouvelle version inclut de nouvelles zones à explorer, des animations exclusives et un tout nouveau mode anniversaire ! Classique, redéfini Explore les jeux Sonic classiques en haute résolution, avec chacun de nouvelles animations d'intro et de fin ! Nouveautés à déverrouiller Termine les missions pour récolter des pièces et déverrouiller du nouveau contenu, des défis et des niveaux spéciaux dans le musée. Modes Classique et Anniversaire Choisis de tourbillonner au travers des zones en mode Classique avec la résolution originale et des vies limitées, ou en mode Anniversaire avec des vies illimitées et une résolution plein écran retravaillée.