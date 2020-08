SONIC, le Film : découvrez les premières versions du personnage de Sonic

Ellery Ortiz, un artiste digital spécialisé dans les effets visuels en 3D que l'on retrouve au générique de plusieurs films comme Aquaman, Rogue One ou encore Watchmen a publié une vidéo montrant des séquences de travail réalisées pour le film SONIC. On y retrouve une première version de SONIC (avec ses longues jambes, son pruneau en guise de nez et ses horribles dents- souvenez-vous) dans des scènes dont certaines seront reprises dans le film final. Un super document que les fans du film apprécieront en attendant la suite des aventures du hérisson bleu sur grand écran.

Pour plus d'infos sur SONIC le Film rendez-vous sur nos news précédentes

Sonic the Hedgehog: Previs from Ellery Ortiz on Vimeo.