Slave Zero X- Le jeu d'action des années 90 revient sur Nintendo Switch

Jeu d'action de 1999 signé Infogrames Nord America paru sur Dreamcast et PC, Slave Zero revient en sur le devant de la scène avec un nouvel épisode développé par Poppy Works Resurrects dénommé Slave Zero X. Si nous n'avons pas encore de date de sortie à nous mettre sous la dent, nous savons d'ores et déjà que le titre conservera son genre action, et qu'il se déroulera dans le même monde que le jeu original. En attendant d'en savoir davantage, nous vous laissons un communiqué officiel ci-dessous, accompagné d'un trailer de présentation.

Ziggurat Interactive, éditeur de jeux modernes et rétro multiplateformes, redonne vie à un titre phare de l'ère Dreamcast avec Slave Zero X, un nouveau jeu d'action passionnant qui se déroule dans le même univers que le premier Slave Zero (1999). Ce tout nouveau jeu, qui arrive sur PC et consoles, propose une action en 2D à défilement latéral où les joueurs enchaînent des combos brutaux tout en traversant un monde dangereux en 2,5D. Cette nouvelle entrée dans la franchise est basée sur les dessins conceptuels du jeu de 1999. Avec une touche biopunk et une influence de H.R. Giger, la vision originale de Slave Zero n'a pas pu se concrétiser en raison du budget et du temps de développement. Aujourd'hui, Poppyworks, en collaboration avec Ziggurat Interactive, donne vie à cette vision originale dans ce jeu d'action rapide et percutant, dans le monde dystopique inoubliable de Slave Zero X. Les caractéristiques de Slave Zero X comprennent : Plusieurs modes de jeu : Jouez l'histoire, développez vos compétences en matière de combo en mode entraînement, ou testez votre puissance dans le mode Bloody Palace après l'histoire.

Jouez l'histoire, développez vos compétences en matière de combo en mode entraînement, ou testez votre puissance dans le mode Bloody Palace après l'histoire. Hack and Slash à défilement latéral : Enchaînez des combos d'attaque mortels avec votre épée et une panoplie d'explosifs tout en sautant, sprintant et basculant dans un monde biopunk sinistre.

Enchaînez des combos d'attaque mortels avec votre épée et une panoplie d'explosifs tout en sautant, sprintant et basculant dans un monde biopunk sinistre. Des éléments de décor époustouflants : Conquérez des mini-boss et des archidémies dans des séquences de combat inoubliables.

Conquérez des mini-boss et des archidémies dans des séquences de combat inoubliables. Des missions héroïques pleines d'action : Battez-vous dans des niveaux massifs, des labyrinthes et des courses de boss dans un monde dynamique en 2.5D.

Battez-vous dans des niveaux massifs, des labyrinthes et des courses de boss dans un monde dynamique en 2.5D. Ambiance épique et dynamique : Plongez dans un monde de Drum'n Bass et de morceaux industriels qui deviennent de plus en plus intenses à mesure que l'action s'intensifie.