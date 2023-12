Slave Zero X enrichit son casting de comédiens avec Jamieson Price et Hidekatsu Shibata

La licence Slave Zero de 1999 revient en force avec un nouvel opus développé par Poppy Works et dénommé Slave Zero X. Attendu pour le 21 février 2024 sur Nintendo Switch, l'éditeur Ziggurat a dévoiler le noms de comédiens de doublages qui ont rejoint l'équipe de développement : Jamieson Price et Hidekatsu Shibata. Les deux acteurs doubleront en anglais et en japonais le personnage de SovKhan. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de leurs travaux, ainsi que le dernier trailer du jeu les mettant en scène.

Jamieson Price

Naruto Shippuden - Tobirama Senju

Dragon Ball Super - Mr. Satan

Hunter x Hunter - Leol

Aggretsuko - CEO, Additional voices

Persona 5 Strikers - Sojiro Sakura

Octopath Traveler II - Juvah

Hidekatsu Shibata