Slave Zero X finalement disponible début avril sur Nintendo Switch

Initialement attendu à la fin du mois de février sur Nintendo Switch, Slave Zero X avait finalement loupé le coche et est resté très discret depuis. L'éditeur Ziggurat Interactive est finalement sorti du silence ce jour pour annoncer que le hack-and-slash en 2,5D développé par Poppy Works sera finalement disponible sur Nintendo Switch à partir du 11 avril 2024 en version dématérialisée et à partir du 17 mai en version physique .

L'opus Slave Zero X Switch sera disponible en éditions Standard et Deluxe en digital dans le monde entier à partir du 11 avril et en physique à partir du 11 avril (Asie et Japon) et du 17 mai (États-Unis et Europe). Le contenu Deluxe comprend un skin Nintendo Switch personnalisé, des bandes-son et trois bandes dessinées créées par Ant Williams et Andy Lanning (Ideas and Inks), vétérans de Marvel et DC Comics, qui plongent au cœur de l'univers gnangnan de Slave Zero.

Ziggurat a également annoncé que les joueurs de toutes les plateformes pourront s'attaquer à un dernier obstacle : SovKhan 300. Après avoir vaincu le mode de jeu Crimson Citadel, les joueurs pourront affronter SovKhan dans sa véritable forme ultime, comme l'avaient prévu les concepteurs du jeu. SovKhan 300 sera ajouté en tant que contenu post-game gratuit le 11 avril sur PC et consoles.