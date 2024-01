Slave Zero X - L'édition Calamity s'enrichit

Attendu pour la fin du mois d'avril sur Nintendo Switch et PS5, nous savions que Slave Zero X aurait le droit à une édition physique dénommée Calamity Edition. Ziggurat Interactive, le développeur Poppy Works et Just For Games ont annoncé qu'un nouveau bonus physique serait proposé dans les boîtes qui seront vendues dans le commerce.

Cette édition remplie de goodies, déjà annoncée comme contenant la boîte du jeu de base (sur Nintendo Switch ou PS5), un Manuel/Guide exclusif, une Carte des Contrôles, 3 Cartes d’art, 2 CD avec les Bandes Son Originales (de Slave Zero X ainsi que du jeu original Slave Zero) et des Skins exclusifs (différents selon la console), est désormais augmentée avec un Artbook exclusif de 160 pages « Visuals of Megacity S1-9 » et un Comic Book de 28 pages en anglais narrant 3 histoires parallèles relatives aux personnages du jeu.