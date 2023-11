Slave Zero X s'offre une version physique collector sur Nintendo Switch

La licence Slave Zero de 1999 revient en force avec un nouvel opus développé par Poppy Works et dénommé Slave Zero X. Si nous n'avions pas encore de date de sortie précise à nous mettre sous la dent, Ziggurat Interactive, Poppy Works et Just For Games viennent d'annoncer un partenariat pour porter le jeu en versions physiques sur Nintendo Switch et PS4. Cette version boîte sera ainsi disponible dans toutes les boutiques à partir du 21 février 2024 .

Slave Zero X - Edition Standard

Slave Zero X - Edition Calamity