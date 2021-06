Sky : Enfants de la Lumière - Le nouveau jeu des créateurs de Journey et Flower disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch

A partir d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger gratuitement le jeu Sky : Enfants de la Lumière sur l'eShop de la Nintendo Switch, un jeu onirique et ambitieux présentée comme "une aventure sociale révolutionnaire" qui n'est pas sans rappeler Journey, le hit des Playstation sorti en 2012- et pour cause ! Sky : Enfants de la Lumière est le nouveau jeu des créateurs de Journey. et de Flower. Pour en savoir plus sur le jeu, retrouvez ci-dessous sa présentation complète ainsi que son trailer. Mieux, vous pouvez dès à présent télécharger le jeu gratuitement pour commencer à jouer. La version gratuite est assez conséquente puisqu'elle comprend l'arc narratif principal et qu'elle permet jusqu'à huit joueurs d'explorer et d'interagir les uns avec les autres. Elle permet en outre de s'amuser avec les joueurs des versions Apple et Android. Un "Kit de départ" peut sinon être acheté à 32€99 permettant d'obtenir des objets et près de 75 bougies.

On vous en reparle très vite.