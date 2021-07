Sky : Enfants de la Lumière présente son premier partenariat avec Le Petit Prince

Nouvelle aventure signée thatgamecompany et proposée gratuitement sur l'eShop depuis le 29 juin 2021, Sky : Enfants de la Lumière vous propose de suivre les aventure d'un petit être dans une quête de restauration des esprits célestes. Le studio vient d'officialiser ce jour qu'une première collaboration allait être mise en place avec l'univers du Petit Prince, issu du roman français éponyme qui fête son 75ème anniversaire cette année.

Cette collaboration permettra entre autres de bénéficier de nouveaux cosmétiques, mais aussi une nouvelle zone baptisée "le Désert des étoiles" qui parlera énormément à ceux qui ont lu le roman. Nous vous laissons découvrir toutes les informations sur cette collaboration ci-dessous. Toutes les fonctionnalités de la "Saison du Petit Prince" peuvent être activées dès aujourd'hui en achetant le Season Pass Aventure à 9,99€.

La "Saison du Petit Prince" sera la 10ème saison de Sky et sera jouable pendant les 11 prochaines semaines. Une toute nouvelle zone magnifiquement conçue, le "Désert des étoiles", a été ajoutée pour mettre en scène la nouvelle histoire. Tout au long de la saison, le joueur aura pour mission d'explorer une partie différente du royaume de Sky avec le Petit Prince afin de découvrir son histoire et ses voyages. Les fans du roman reconnaîtront certains des autres personnages emblématiques qui rejoignent l'arc narratif thématique. Il y aura d'autres surprises, expressions, objets et cosmétiques à débloquer tout au long de cette saison spéciale.