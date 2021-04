Sky: Children of Light redonne une date pour sa sortie sur Nintendo Switch

Annoncé, puis repoussé, puis perdu de vue, Sky: Children of Light le dernier bébé des développeurs de That Game Company (les créateurs de Journey) sortira sur Nintendo Switch en juin prochain . Pas de date plus précise de la part des développeurs mais il semblerait que le jeu se soit francisé chez nous pour devenir Sky : Enfant de la Lumière si l'on en croit sa fiche sur l'eShop.

Rappelons pour l'occasion que le jeu est un Free 2 Play mais qu'il proposera des achats ingame (à la manière de ce qu'il fait sur les plateformes mobiles sur lesquels il est déjà disponible). Le jeu sera cross-plateform entre toutes ses versions et ce dès sa sortie sur Nintendo Switch

We’re pleased to announce #thatskygame will be coming to Nintendo Switch globally this June!✨



The eagerly anticipated social adventure game will be free-to-start, providing cross-play capabilities for players between mobile and console.



