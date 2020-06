Skater XL : sortie reportée de plusieurs semaines sur consoles et à une date indéterminée sur Nintendo Switch

Skater XL aurait du sortir le 7 juillet sur PC, PS4, XboxOne et Nintendo Switch (voir détails ici.) Mais finalement il faudra patienter encore un peu comme vient de l'expliquer l'équipe de développement sur Instagram. De façon à faire de Skater XL le jeu que les joueurs méritent au lancement, les développeurs ont préféré prendre un peu plus de temps pour le peaufiner... Désormais, le jeu est attendu le 28 juillet sur PC et PS4, XboxOne. Quant à la version Nintendo Switch, elle se retrouve mise à part alors que jusqu'à présent elle avait la même date de sortie que les autres. Les développeurs précisent qu'une nouvelle date sera donnée pour la version Switch dans "les prochaines semaines"... D'ici là les développeurs promettent de faire le point sur le contenu et les fonctionnalités inédites qui seront disponibles dès le lancement du titre.

Source : Instagram