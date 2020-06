Skater XL dévoile un nouveau terrain de jeu en vidéo

Désormais attendu pour le 28 juillet sur l'eShop de la Nintendo Switch, Skater XL se dévoile à nouveau ce jour avec un tout nouveau trailer mettant en avant un des terrains de jeu du titre : Easy Day High School.

La nouvelle carte présente plus de 20 lieux inspirés des spots de skate historiques des écoles de Californie. Ces lieux réels ont été intégrés dans la conception de la carte Easy Day High School, notamment le Wallenberg Big 4 (Wallenberg High School), le Clipper Ledge (James Lick Middle school) et le "Leap of Faith" (Point Loma High School). Chaque zone a été stratégiquement intégrée dans la carte de manière à ouvrir d'innombrables lignes de patinage amusantes et des possibilités créatives.