Skater XL re-confirme sa sortie le 5 décembre sur Nintendo Switch

Cinq ans après sa sortie sur consoles concurrentes, Skater XL de Easy Day Studios s'apprête enfin à reprendre sa planche sous le bras pour sortir sur Nintendo Switch en versions physique et dématérialisée le 5 décembre 2023. Est-ce que l'expression "mieux vaut tard que jamais" ce validera dans ce cas ? La réponse la semaine prochaine. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous, avec des captures bien issues de la version Nintendo Switch.

Une version fidèle et complète, l'équipe d'Easy Day Studios a mis plusieurs années de développement pour atteindre un solide 60 FPS à la fois en mode portable et en mode dock sur la Switch, en conservant le gameplay fluide basé sur la physique que plus d'un million de joueurs ont apprécié à ce jour. Skater XL propose des sessions de freeskate multijoueur en ligne dans des lieux emblématiques du skate et offre aux joueurs la possibilité d'enregistrer chaque ligne parfaite grâce à son éditeur de replay intégré.

Propulsé par Mod.io, les joueurs de Skater XL Switch auront un accès instantané à une large offre de mods de créateurs passionnés et de marques de fakeskate. En plus de tout le contenu officiel, les joueurs peuvent trouver le look parfait ou télécharger les derniers équipements dans la plus vaste bibliothèque de contenu de skate jamais créée. La communauté de moddeurs du jeu compte plus de 100 000 membres sur Discord qui continuent à proposer une bibliothèque croissante de nouveaux contenus générés par les utilisateurs, notamment des cartes, des équipements de skate, des skins et bien plus encore.