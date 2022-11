Sifu - Devenez le nouveau maître du kung-fu dès maintenant sur Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux mettant en scène les arts martiaux, Sifu est enfin disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée. Connu et reconnu pour sa difficulté relativement élevée lors de sa sortie sur consoles concurrentes, la version Switch arrivée un peu plus tard a eu le droit à quelques correctifs dont l'ajout de différents modes de difficulté, ainsi qu'une refonte du système d'acquisition de nouvelles capacités. En attendant notre news dédiée qui arrivera dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement de Sifu ci-dessous.

Dans les baskets d’un ou d’une étudiant(e) en Kung-Fu Pak Mei, entièrement dédié à l’apprentissage de ce noble art martial, vous assistez à l’assassinat brutal de votre mentor par une escouade mystérieuse de tueurs chevronnés. Avec une seule journée devant vous et des centaines d’ennemis à abattre, relevez le défi le plus corsé de votre existence pour assouvir votre soif de vengeance face à une organisation puissante et très organisée. À l’aide d’un talisman magique, vous pouvez recouvrer la vie à chaque décès. Mais le temps est le prix à payer : vous devenez un peu plus âgé à chaque fois que vous ressuscitez.

Les débuts tonitruants de Sifu, sur consoles PlayStation et PC en février dernier, ont propulsé le titre de Sloclap parmi les sérieux prétendants au titre honorifique de jeu de l’année. Fort de plus d’un million d’exemplaires vendus en trois semaines et d'un accueil critique particulièrement chaleureux, le jeu de Kung-Fu a bénéficié de deux grosses mises à jour depuis sa sortie. Elles ont ajouté de nouveaux modes de difficulté, une longue liste de modificateurs de gameplay passionnants, de nouveaux costumes et bien d'autres surprises. Tout ce contenu est inclus de base dans la version Switch du jeu.