Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo s'exprime à propos de l'influence des smartphones et des nouvelles technologies

Et nous continuons notre interview avec l'actuel président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. C'est par le biais de journal japonais Nikkei, que le président de Big N s'est exprimé à propos de l'influence des smartphones et des nouvelles technologies. Comme vous le savez Nintendo depuis quelques années essaie d'agrandir sa sphère vidéoludique à travers les smartphones (Fire Emblem Heroes, Super Mario Run, Pokémon Go, etc.), des parcs d'attractions (Super Nintendo World) ou encore des films (Pokémon : Détective Pikachu, le prochain film Mario).

À l'aube de l'avènement du cloud gaming et du streaming, le président s'est exprimé sur l'influence des nouvelles technologies dont les smartphones :

Furukawa : Avec l'augmentation de la popularité des smartphones, notre stratégie est d'augmenter la population des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Les gens du monde entier apprécient les jeux en utilisant les différentes fonctionnalités des smartphones, des ordinateurs personnels et des consoles de jeux dédiées. Je suis sûr que de nouvelles offres comme le cloud gaming et le streaming vont émerger, mais elles ne seront pas une priorité absolue dans le choix du jeu. Je pense que le plus important est le contenu d'un jeu ainsi que le type de jeux auxquels on peut jouer. D'un autre côté, les progrès technologiques peuvent faire une grande différence dans l'expérience de jeu elle-même. Comme cela peut arriver à tout moment, nous sommes toujours à la recherche de technologies qui pourraient être le point de départ de quelque chose d'amusant. M. (Hiroshi) Yamauchi a déclaré : "il n'y a pas de relation entre le plaisir d'un jeu et la qualité du matériel". Furukawa : C'est une chose à laquelle je pense toujours. Bien sûr, comme les temps ont changé, certaines parties de notre philosophie doivent aussi changer.

