Shinsekai : Into the Depths - une vidéo expliquant comment l'équipe de développement à réalisé ses effets sonores

Disponible depuis le 26 mars 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Shinsekai : Into the Depths est un jeu développé et édité par Capcom où votre objectif est d'explorer les abysses en vous munissant seulement de vos bouteilles d'oxygènes et d'un piolet.

Petite surprise aujourd'hui pour les plus curieux d'entre vous, Capcom vient de mettre en ligne une vidéo montrant comment l'équipe de développement a enregistré et réalisé les effets sonores du jeu. Une petite attention qui n'est pas des moindres car elle permet, à nous les internautes, de se faire une idée sur comment sont développés les jeux de nos jours. Vous retrouverez la vidéo en question ci-dessous.

Pour rappel, Shinsekai : Into the Depths est d'ores et déjà sorti sur l'eShop de la Nintendo Switch. Si cela vous intéresse, nous avons capturé du gameplay fait maison que vous pouvez retrouver ici

Source : Youtube