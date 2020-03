Shinsekai : Into the Dephts - Notre vidéo de gameplay en français sur Nintendo Switch

Découvert ce 26 mars avec le Nintendo Direct Mini, le titre Shinsekai : Into the Dephts s'est offert une session de plongée sur Nintendo Switch. Proposée sur l'eShop au prix de 19,99€, nous avons la chance de pouvoir poser nos mains sur le jeu afin de vous faire une vidéo de gameplay dévoilant les premières minutes de l'aventure. Préparez vos scaphandres et vos bouteilles d'oxygènes, nous partons pour une aventure périlleuse dans un univers aquatique rempli de mystères mais aussi de dangers.

Si cette première vidéo vous a plus, vous retrouverez dès ce week-end dans nos colonnes notre test consacré Shinsekai : Into the Dephts