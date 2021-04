Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster nous remontre sa bouille dans une nouvelle bande-annonce

Toujours prévu pour le 25 mai prochain , Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster refait aujourd'hui parler de lui via une toute nouvelle bande-annonce. Remaster du célèbre troisième épisode de la saga Shin Megami Tensei sorti initialement au Japon en 2003 , le titre fut dévoilé en juillet 2020 et est d'ores et déjà disponible au Japon. Il est aussi disponible chez nous en précommande au prix de 49.99 euros.

Alors que Tokyo s'apprête à connaître une nouvelle journée ordinaire, le cataclysme surnaturel de la Conception s'abat sur le monde. Le chaos se répand, les démons envahissent les ruines de la capitale, et tandis que des forces divines et maléfiques se livrent une lutte sans merci, vos choix pourront déterminer qui doit vivre, renaître ou mourir... et qui triomphera. Le jeu de rôle culte et impitoyable signe son grand retour et comporte désormais : Des modèles 3D et des décors retravaillés. De nouvelles options de difficulté pour les joueurs de tous niveaux. La sauvegarde rapide : sauvegardez votre progression à tout moment ! Des doublages audio : choisissez entre les voix japonaises et anglaises.