Shin Megami Tensei III : Nocturne HD - Incarnez l'espoir ou la fin de l'Humanité sur Nintendo Switch

Amateurs de l'univers noir de la licence Shin Megami Tensei, vous voici servis ! En attendant la sortie du 5ème opus canon de la franchise, Atlus et SEGA sont fiers de proposer dès à présent Shin Megami Tensei III : Nocturne HD sur Nintendo Switch. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version remasterisée du 3ème volet paru initialement sur Playstation 2. Pour fêter sa sortie officielle ce mardi 25 mai, Atlus et SEGA nous ont mis à disposition le trailer de sortie que vous pouvez retrouver ci-dessous. Et pour les plus curieux d'entre-vous, notre test dédié signé Lotario se trouve juste-ici.

Ce qui débuta comme un jour ordinaire à Tokyo se révéla être tout autre chose. En effet, un phénomène apocalyptique nommé la Conception apparut et transforma le monde tel que nous le connaissions. Tout ce qui demeurait fut absorbé par le Chaos, tandis qu’une révolution démoniaque s’abattait sur cette ville en ruine. Pris dans une bataille entre les dieux et les démons, les choix que vous effectuerez pourront insuffler la vie, donner la mort, ou encore ressusciter. Ils détermineront ainsi qui triomphera. Cet RPG unique en son genre et bougrement punitif est de retour et inclut désormais : Des modèles et des environnements remasterisés en 3D.

Des paramètres de difficulté ajoutés pour les joueurs de tous les niveaux.

Une option de sauvegarde : Sauvegardez votre avancé dès que vous le souhaitez !

L’option des voix : Choisissez entre les voix japonaises et anglaises.

Une route alternative aux côtés de Raidou Kuzunoha Cette version corrige plusieurs bugs présents à la sortie japonaise. Le jeu bénéficiera aussi d’un patch Day One. Plus d’informations à propos de Shin Megami Tensei® III Nocturne HD Remaster sont accessibles sur le site officiel : www.atlus.com/smt3/