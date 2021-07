Shin Megami Tensei V fait le plein de nouvelles informations et d'images

Alors que les fans de la licence doivent encore être entrain de s'acharner sur Shin Megami Tensei III : Nocturne HD, Atlus commence à accélérer sa communication autour de Shin Megami Tensei V attendu pour la fin de l'année sur Nintendo Switch. Nous retrouverez ci-dessous les informations des derniers communiqués officiels de la firme :

Vue d'ensemble En 1992, le tout premier titre SMT est sorti dans le monde. La narration sombre qui aborde des thèmes anarchiques peu courants dans les jeux de l'époque, associée à un système de combat innovant dans lequel les joueurs recrutent des démons et des dieux pour se battre à leurs côtés, a permis au jeu et à la série d'acquérir un statut culte. C'est de là que sont nées les séries Persona et Devil Summoner, acclamées par la critique. Aujourd'hui, en 2021, le nouvel épisode de la série "SMTV" offrira une toute nouvelle expérience démoniaque qui utilise pleinement les graphismes de haute qualité qu'offre une console moderne, tout en restant fidèle aux racines de la série.

Histoire Le protagoniste est un étudiant de troisième année qui vit une vie paisible mais banale dans les dortoirs du lycée Jouin. C'est la période de sa vie où il doit commencer à penser sérieusement à son avenir. Un jour, en rentrant de l'école, le protagoniste et son camarade de classe essaient de passer par la gare de Shinagawa. Cependant, il y a eu un meurtre horrible à cet endroit, et le chemin a été bloqué. Dans la confusion, le protagoniste est séparé de son ami, et s'approche d'un tunnel proche pour le retrouver. Le tunnel s'effondre, et il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, le protagoniste se retrouve au milieu d'un désert et est attaqué par des créatures d'un autre monde appelées "démons". Alors qu'il s'enfuit, un mystérieux sauveur apparaît soudainement. "Jeune homme, si tu veux vivre, prends ma main". Les deux hommes se prennent la main, et s'unissent pour devenir un...

être puissant ni humain ni démon : un Nahobino. Après avoir acquis le pouvoir de se défendre, le protagoniste erre dans le Tokyo stérile, désormais appelé Daʼat. Ici, des dragons colossaux et des tyrans démoniaques courent en liberté, et les innombrables divinités et démons mythiques sont en conflit permanent pour lutter pour leur survie. Qu'est-il arrivé exactement à Tokyo ?

Et que signifie être un Nahobino ? En cherchant des réponses, le protagoniste se retrouve mêlé à la bataille entre dieux et démons pour décider du sort du monde.

Le Protagoniste Lycéen de troisième année. Après avoir survécu de justesse à l'effondrement d'un tunnel, il s'égare dans le monde désert de Da'at. Son passe-temps est la lecture. Aogami Un homme mystérieux qui apparaît devant le protagoniste alors qu'il est attaqué par des démons. En prenant sa main, ils s'unissent pour devenir un être puissant ni humain ni démon : un Nahobino. Nahobino Un être puissant issu de la fusion entre le protagoniste et Aogami. Il a le pouvoir de combattre les démons. Le protagoniste contrôle le corps, et Aogami le guide simplement avec sa voix. Da'at Le monde mystérieux et aride de "Da'at" est peuplé de divinités et de démons mythologiques, tels que des monstres de la taille d'une montagne et des rapaces colossaux planant dans les cieux. Si certains démons se lient d'amitié avec le protagoniste, d'autres l'attaquent sans pitié. En tant que joueur, vous devez repousser ces créatures plus grandes que nature et poursuivre votre exploration de Da'at.

Les Démons Tout au long de son voyage dans Da'at, le protagoniste rencontrera plus de 200 démons. Outre une ménagerie de classiques, le jeu présentera également plusieurs nouveaux démons, créés par le concepteur de personnages Masayuki Doi. - Genma : Amanozako Un démon pétillant et curieux. Elle apparaît devant le protagoniste alors qu'il erre dans Da'at, et décide de se joindre à lui pour accomplir un certain objectif. - Brute : Daimon - Divin : Angel - Genma : Fionn mac Cumhaill - Femme : Sirène - Fée : Jack Frost - Tryant : Molek - Tyran : Arioch

Système La frontière inconnue de Da'at, où des démons mortels vous attaquent à vue. Le protagoniste cherche la vérité, et forge son chemin vers en allant toujours de l'avant. En tant que joueur, vous devez nourrir le pouvoir d'un Nahobino, parfois éliminer le pouvoir d'autres démons et utiliser d'autres méthodes pour poursuivre votre voyage. Plusieurs fins vous attendent.

Vers quel avenir vos choix vous mèneront-ils ? Combat : Combattez les démons avec le système de combat classique Press Turn !

: Combattez les démons avec le système de combat classique Press Turn ! Négociation : Recrutez des démons comme alliés grâce à la négociation !

: Recrutez des démons comme alliés grâce à la négociation ! Fusion : Rendez visite à Sophia, le maître du Monde des Ombres, et créez les démons les plus forts.

: Rendez visite à Sophia, le maître du Monde des Ombres, et créez les démons les plus forts. Evolution : De toutes nouvelles mécaniques pour monter en niveau. Les détails seront bientôt révélés !

: De toutes nouvelles mécaniques pour monter en niveau. Les détails seront bientôt révélés ! Choix : Et enfin, plusieurs fins à choisir.