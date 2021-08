Atlus dévoile une nouvelle bande-annonce de Shin Megami Tensei V

Toujours prévu pour le 12 novembre prochain , le très attendu cinquième épisode de l'iconique franchise Shin Megami Tensei (dont la licence Persona est un spin-off rappelons-le) se dévoile de plus en plus à mesure que sa sortie approche. Aujourd'hui, Atlus nous a gâté avec une toute nouvelle bande-annonce intitulée "Bethel", soit le nom de l'organisation combattant les démons dans cet épisode. Développé exclusivement pour la Nintendo Switch, ce titre permet à lui seul de raviver les espoirs de voir un jour débarquer plus de licence Atlus, telle Persona, sur la console hybride mais devrait avant tout combler les fans de J-RPG dont la licence Shin Megami Tensei est l'un des porte-étendards. Attention cependant, la nouvelle bande-annonce (visible en fin d'article) est soumise à une limite d'âge sur Youtube, veillez donc à avoir l'âge nécessaire et un compte Youtube pour pouvoir la visionner.

Si vous désirez vous lancer dans l'aventure, nous ne pouvons que vous conseiller de vous procurer Shin Megami Tensei III : Nocturne HD déjà disponible sur l'eShop afin de vous faire une meilleure idée du gameplay et de l'univers de cette saga.

Order has been cast aside, and a new demonic conflict is brewing in Tokyo.



Meet the forces of Bethel in the latest trailer for #SMT5!