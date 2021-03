Shin Megami Tensei III : Nocturne HD précise sa sortie pour le mois de mai

C'était un des grands absent du dernier Nintendo Direct, au point où on se demandait si il n'avait pas été repoussé. le J-RPG d'Atlus Shin Megami Tensei III Nocturne HD revient enfin faire parler de lui en cette année 2021. Initialement planifié pour le printemps 2021, Koch Media qui vient de nous faire parvenir un message officiel de Kazuyuki Yamai, le directeur d'Atlus, avec une excellente nouvelle.

Non seulement la fenêtre de sortie sera bien respectée, et elle a également été précisée pour le 25 mai 2021 sur Nintendo Switch, PC et PS4. Si nous savions déjà que cette version remasterisée aurait le droit aux sous-titres en français comme l'opus original, Koch Media a également confirmé qu'une version boîte serait également de la partie pour Shin Megami Tensei III Nocturne HD.