Shin chan: Shiro and the Coal Town est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes un fan de l'éternel jeune Shinnosuke Nohara aussi connu sous le nom de Shin chan, vous serez ravis d'apprendre que son dernier jeu vidéo Shin chan: Shiro and the Coal Town est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Au menu du jour, une plongée dans un Japon rural où nous verrons notre garnement passer ses journées à pêcher, cueillir des légumes et collectionner les insectes. Notre camarade vous a également préparé un test à découvrir juste-ici.

Hiroshi se voit soudain confier une mission près de sa ville natale d'Akita. La famille Nohara se rend donc dans un petit village proche de la maison des parents d'Hiroshi et loue une ferme japonaise traditionnelle. Nichés dans ce paysage rural paisible, ils commencent leur vie insouciante et tranquille à la campagne. Ginnosuke, le grand-père de Shinnosuke, transmet les mystères de la récréation à la campagne en apprenant à Shinnosuke à attraper des insectes et à pêcher. Chaque soir, la famille se réunit autour de l'âtre pour savourer de délicieux plats d'Akita. Au village, Shinnosuke discute avec les fermiers et se fait de nouveaux amis.